La Verde ’sbarca’ alle Caserme Rosse. Ecco come cambia la circolazione

Modifiche alla viabilità, deviazioni, chiusure. La Linea Rossa avanza tra via San Felice, Borgo Panigale, San Donato e la Fiera, mentre la Verde acquista terreno tra Corticella, piazza dell’Unità e Bolognina, via dei Mille.

I lavori della Verde, che collegherà il centro storico all’area nord della città, sono partiti contemporaneamente tra fine febbraio e inizio marzo in due diverse aree – nel primo tratto di via di Corticella in zona Bolognina e all’incrocio Bentini-Shakespeare – con l’obiettivo di ottimizzare i tempi per ultimare la nuova infrastruttura tranviaria entro la fine di giugno 2026.

Ieri è ’sbarcata’ la Verde in zona Caserme Rosse: qui è chiusa anche l’intersezione tra via di Saliceto e via di Corticella, con variazioni temporanee della circolazione che coinvolgono anche le immediate vie limitrofe. Percorrendo via di Corticella in direzione centro sarà obbligatorio svoltare a destra in via Giuriolo fino a raggiungere via dell’Arcoveggio. Viceversa, i veicoli che transitano su via Corticella verso la periferia dovranno immettersi a sinistra in via Zaniboni. Da via di Saliceto, infine, sarà possibile girare solamente a sinistra verso il centro.

Tornando, invece, alla linea rossa, sempre da ieri, nel tratto di via Marco Emilio Lepido tra Caduti di Amola e Ducati, la viabilità si sposta sul lato nord, dove verrà istituito il senso unico in uscita dalla città mantenuto anche con la tranvia in funzione.