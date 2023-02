La versione di Eddie Parla l’ad Wilson: "Aerei più silenziosi e stop caos bagagli"

di Paolo Rosato "E’ un posto rilassante con molti giovani e io stesso mi ci sono sentito, l’ultima volta sono venuto agosto per il mio compleanno. Una città incantevole, tra bellissime architetture, il cibo, la Motor Valley. Bologna mi piace molto". E anche a Ryanair la città delle Due Torri piace molto, il rinnovo dell’accordo con l’aeroporto Marconi è stato finalmente siglato e l’amministratore delegato delle celebre compagnia aerea low-cost, l’irlandese Eddie Wilson, racconta la sua "connection" con la città e anche come continuerà il matrimonio tra il colosso dei cieli e il Marconi. "Bologna è diventata una meta turistica negli anni sempre più importante, un mercato in crescita". Quali sono i punti fondamentali dell’accordo tra voi e l’aeroporto Marconi? "I punti chiave sono l’ottima connettività della meta e la certezza riguardo al numero di anni dall’accordo. Noi siamo la compagnia con i prezzi piú bassi e questo significa che diamo sicurezza: così non solo l’aereoporto puó pianificare, ma anche gli hotel che magari vogliono investire, i ristoranti, le guide turistiche, sanno che possono investire con una certa certezza. Il Marconi è un aeroporto che cresce e Bologna, che sta anche diventando meta estiva importante, è molto importante per chi viaggia per lavoro, l’università...