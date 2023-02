’La versione di Ivan’ Il libro di Scalfarotto al Baraccano

Si terrà oggi, alle 18, la presentazione del libro ’La versione di Ivan. Storia di un resistente negli anni del Populismo’, edito da La Nave di Teseo.

La presentazione del libro è in programma nella Sala del Baraccano, in via Santo Stefano 119.

Saranno presenti, oltre all’autore e senatore Ivan Scalfarotto, il senatore Marco Lombardo (membri del Terzo Polo alSenato), il coordinatore regionale di Italia Viva Stefano Mazzetti, modererà l’incontro la giornalista Rosalba Carbutti.

Nel libro Scalfarotto ripercorre la cronaca politica di questi anni e ne svela i retroscena inediti.