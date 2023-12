La Vespa, il mito in mostra

Taglio del nastro al Museo del Patrimonio Industriale (via della Beverara) oggi alle 11 per ’Vespa Club Bologna. Una piccola grande storia su due ruote’, mostra dedicata all’icona del motociclismo italiano nel mondo, realizzata con il Vespa Club Bologna. L’allestimento, realizzato accanto all’esposizione di un importante nucleo di 18 motociclette prodotte dalla casa bolognese M. M. concesse in comodato al museo, è visibile fino al 3 marzo. La Vespa ha lasciato un’impronta significativa nella storia dei trasporti, nell’immaginario collettivo, nell’arte e nel cinema non solo italiani.