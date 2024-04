La Vespa special e la collina da tutelare

Le segnalazioni di scarsa manutenzione stradale e di buche sull’asfalto ormai sono una costante. Speriamo che qualcuno nel Palazzo comunale abbia orecchie per sentire e provvedere. Qualche cittadino esagera, ma se gli appelli sono così diffusi significa che il problema è reale. ’50 Special‘ il brano dei Lunapop con un giovanissimo Cesare Cremonini ha 25 anni e canta la bellezza dei colli. Eccola: “...Dammi una Special, l’estate che avanza, dammi una Vespa e ti porto in vacanza! Ma quanto è bello andare in giro con le ali sotto ai piedi se hai una Vespa Special che ti toglie i problemi... Ma quanto è bello andare in giro per i colli bolognesi se hai una Vespa Special che ti toglie i problemi...”. La guida Lonely Planet, dedicata a Bologna, ha inserito proprio i ‘colli bolognesi‘ tra i luoghi da non perdere assolutamente. Già, sono speciali. E allora se vogliamo valorizzarli come tali oltre ai cartelli dei 30 all’ora è necessario chiudere le buche, sistemare gli avvallamenti, allargare i punti dove passano frequentemente auto e moto, creare piazzole a lato delle vie per agevolare chi decide di fare una sosta, aggiungere parcheggi e sistemare i fossi per lo scorrimento delle acque. Da aprile a ottobre il traffico da queste parti aumenta in modo esponenziale. E soprattutto ciclisti e motociclisti sfidano il pericolo di un manto stradale - trappola.

mail: beppe.boni@ilcarlino.net