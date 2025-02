La vetrina del gusto ’made in Italy’. L’olio extravergine di Varignana tra le eccellenze di Pitti Immagine

L’olio di Palazzo di Varignana in vetrina nella manifestazione dedicata alle eccellenze enogastronomiche firmata da Pitti Immagine. Palcoscenico di prestigio per il più grande uliveto dell’Emilia-Romagna, quello nato sulle colline varignanesi per volontà di Carlo Gherardi, patron di Crif e padrone di casa di Palazzo di Varignana. La nuova collezione di oli extravergini di oliva l’azienda agricola legata a Palazzo di Varignana l’ha presentata nello scorso week-end lungo a Taste, la manifestazione organizzata da Pitti Immagine, che per il 18° anno si svolge a Firenze, nella location della Fortezza da Basso.

A ‘sfilare’ assieme all’olio ‘made in Castel San Pietro’, una nutrita compagnia di ben 750 espositori provenienti da ogni angolo del Belpaese, 150 presenti per la prima volta, che hanno dato vita a un vero e proprio viaggio nel panorama enogastronomico italiano. A Taste, Palazzo di Varignana ha sfoderato il meglio della sua collezione di oli dell’ultima campagna, con in testa il Pandesco Bio, realizzato esclusivamente con olive della cultivar Maurino, a maturazione precoce. Un olio, il Pandesco Bio, che "si distingue per la trama vegetale complessa, l’eleganza e il profumo intenso che ricorda l’oliva verde appena colta, con sentori di mandorla e lattuga fresca", raccontano da Palazzo di Varignana, ma soprattutto un olio figlio del lungo lavoro di recupero agricolo avviato nel 2015 "che ha portato gli extravergini di Palazzo di Varignana a incarnare l’essenza di una filiera che punta alla massima qualità, dal campo al frantoio".

Dai terreni di Varignana tracciano anche un bilancio della campagna olearia 2024. "E’ stata un’annata particolarmente favorevole: le piogge primaverili hanno mantenuto fresco il terreno, mentre il caldo estivo ha limitato lo sviluppo di parassiti, garantendo un raccolto abbondante di olive sane e perfette. Questo ha permesso di creare ben sette extravergini, due Multivarietali e cinque Monocultivar, espressione autentica del terroir collinare bolognese". Sette extravergini che mirano a mietere gli stessi successi degli oli che li hanno preceduti, premiati dall’Oriente agli Stati Uniti, e ormai stabilmente presenti anche con le tre foglie nella guida del Gambero Rosso dedicata agli oli.

Claudio Bolognesi