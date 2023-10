La Via degli Dei festeggia 10 anni di successi

La Via degli Dei raggiunge quota 22mila camminatori e si prepara a festeggiare i primi dieci anni dalla firma del primo accordo. Segnali positivi dai dati di consuntivo 2022 sulla frequentazione dell’antica via di collegamento tra Bologna e Firenze che archivia un più 22% sull’anno precedente e continua la sua crescita anche nel 2023. Un dato emerso nel corso dei consigli comunali che nelle ultime settimane hanno approvato la nuova convenzione triennale sottoscritta dai dodici comuni attraversati dal cammino: Bologna, Casalecchio, Sasso Marconi, Monzuno, San Benedetto Val di Sambro sul versante emiliano e Firenzuola, Barberino di Mugello, Scarperia e San Piero a Sieve, Borgo San Lorenzo, Vaglia, Fiesole e Firenze sul versante toscano.

Un percorso storico e naturalistico che lo scorso anno ha contato oltre 4mila escursionisti in più rispetto ai 18mila del 2021, con 12 comuni toccati dal tracciato, 160 operatori coinvolti, 380mila click al sito internet dedicato e un indotto potenziale annuo di oltre 9 milioni di euro per il territorio. Queste sono le cifre sintetizzate l’altra sera a Palazzo Vecchio dall’assessora al Turismo di Firenze, Alessia Bettini in occasione del via libera alla nuova convenzione: "La Via degli Dei è oggi tra i percorsi storici e naturalistici più conosciuti d’Italia, come confermano i numeri in forte crescita che hanno visto i camminatori passare dagli 8mila del 2017 ai 22mila dello scorso anno. Si tratta di un turista preparato, interessato a scoprire i segreti del territorio e a sentirsi parte di esso. Con il nuovo piano triennale puntiamo non tanto alla promozione quanto al miglioramento dell’offerta in termini di una sempre maggiore qualità come destinazione sempre più sostenibile e accessibile. Un obiettivo è sicuramente quello di garantire un alto standard di accoglienza rendendolo percepibile ai visitatori anche attraverso l’azione coordinata degli uffici turistici attivi lungo l’itinerario e la formazione continua degli operatori". Sul versante bolognese l’assessora al Turismo del Comune capofila: Sasso Marconi, Marilena Lenzi, conferma i numeri e il recupero anche dello stop causato dal maltempo e dalle frane seguite alle piogge di maggio. "Il bel tempo che ne è seguito ha permesso un recupero che ci fa pensare che anche quello del 2023 potrà essere un anno molto positivo. E intanto con il gestore, Appennino Slow, abbiamo messo a punto un programma triennale con un cambio di strategia indotto dalla ‘maturità’ raggiunta dal progetto. Che punti sul miglioramento dell’offerta e la certificazione di qualità".

Gabriele Mignardi