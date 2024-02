La Via degli Dei: le storie di chi l’ha ’creata’

Sono tante le storie che si sono incontrate sulla Via degli Dei, quei 130 chilometri lungo l’Appennino tra Emilia-Romagna e Toscana. Chilometri che in tantissimi italiani e stranieri hanno percorso. E se pensiamo di sapere già molte cose, perché di servizi televisivi ne sono stati fatti e di libri e guide ne sono state scritte, arriva a marzo nelle sale Acec della nostra regione ’La strada che incanta. Storia della scoperta della Via degli Dei’ documentario di 75 minuti prodotto da Iniziative Editoriali srl-Gruppo Icaro e firmato da Diego Zicchetti e Serena Saporito, regista e aiuto regista, che mettono in luce il cammino, ma anche coloro che per primi l’hanno scoperto e coloro che l’hanno amato e celebrato, come Pupi Avati e Wu Ming 2.

Saporito, un doc sulla Via degli Dei è una bella impresa, che linea narrativa avete scelto?

"Si incrociano varie testimonianze. Da una parte c’è la storia di coloro che hanno avuto l’intuizione che questo antico percorso andava in qualche modo ridisegnato e quindi Domenico Manaresi, prematuramente scomparso all’inizio del Duemila, che negli anni ’90, partendo da quello che gli aveva raccontato il padre sulla Via degli Dei, andava in giro per osterie e ripuliva sentieri con il gruppo ’Dû pâs e ‘na gran magnè’: le scoperte di sentieri nascono proprio come la scampagnata domenicale. E si tratta di un momento storico, fine anni Ottanta, inizio Novanta, in cui non c’era il concetto del ’camminare slow’ anche solo per un giorno, andava invece la montagna, andavano le Alpi. Poi c’è il piano storico che riguarda Cesare Agostini e Franco Santi. È stato Sergio Gardini, accompagnatore emerito del Cai, l’ultimo testimone del gruppo, a raccontarmi di Manaresi, della sua passione che lo portò anche a fare una sua segnaletica, due cerchi gialli con la bomboletta spray, poi sostituita da quella del Cai, per avere un maggiore ordine".

Gli archeologi per passione di Castel dell’Alpi, che hanno dedicato la vita alla ricerca delle tracce dell’antica Flaminia Militare.

"Scomparsi recentemente, ma è a loro che si deve il ritrovamento di antichi basolati romani. Si convincono che si tratti della strada romana che ha fatto costruire un console romano nel 187 a. C. e alla fine degli anni Settanta iniziano a scavare, andando avanti per trent’anni, anche molto contestati, tanto che questa cosa non è mai stata riconosciuta a livello ufficiale. Però abbiamo fatto ricerca e ci sono stati riconoscimenti ufficiosi anche da parte dell’università".

La storia si incrocia con l’attualità?

"Sì, volevamo raccontare cos’è oggi la Via degli Dei e quindi abbiamo seguito due giovani attori che fanno questo cammino fino a Firenze, per trasmettere il fascino di questa Via che in alcuni punti è solitaria e in altri, come Monte Adone, ci si ritrova in tanti e si sente di far parte di una comunità. Inoltre è un cammino, più di altri, percorso da tanti giovani".

Nel documentario anche un contributo di Pupi Avati. Cosa vi ha raccontato?

"Innanzitutto ci ha dato la possibilità di inserire nel documentario un testo del film ’Una gita scolastica’ del 1983. E poi ci ha raccontato retroscena di quella produzione che doveva essere un video promozionale e invece è diventato un celebre film. Poi ci ha raccontato la sua ’via dell’incanto’: un momento in cui, a contatto con la natura, e in una determinata fase della vita, puoi sentire quell’incanto che lui nel film esprime così bene attraverso quella scolaresca".