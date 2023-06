La Via degli Dei torna a transitare sul Monte Adone, ripristinato il cammino

La Via degli Dei torna a transitare sul Monte Adone. Ad oltre un mese dal ripristino del cammino dopo i danni causati dall’emergenza meteo, grazie al lavoro dell’ente parchi Emilia orientale e alla ditta Agricoop, è di nuovo percorribile anche il sentiero verso Brento che transita sul magico punto panoramico di Monte Adone. Già dal 22 maggio le guide di Appennino Slow, ente gestore della Via degli dei, avevano effettuato una serie di sopralluoghi sul percorso, individuando i punti di maggiore criticità e definendo, d’intesa con il Cai e i Comuni coinvolti, una serie di alternative sicure per bypassare i tratti danneggiati.