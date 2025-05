"La via dei Bregoli è nell’abbandono totale"

"Inutile fare dei Bregoli un evento commerciale. Se questa via, unico collegamento pubblico tra Casalecchio e il santuario della Madonna di San Luca a Bologna, catalogato nei catasti sin dal ’700, non è più agevole, la responsabilità è dell’amministrazione comunale e delle associazioni che a lei fanno riferimento". Roberto Mignani, ex vice sindaco di Casalecchio, è furioso. Disapprova l’inerzia dell’amministrazione che non è riuscita a ripristinare l’antico tracciato dei Bregoli inseguito alle frane e costretto i fedeli e i curiosi a servirsi di un tracciato alternativo per la tradizionale passeggiata ’So e Zò par i Bregual’ che si è svolta il Lunedì di Pasqua.

"La nostra amministrazione – recitava il comunicato del Comune alla vigilia della passeggiata – è pronta a fare la propria parte e che vedono anche il supporto di Casalecchio Insieme Proloco e Lions. Un progetto di massima con la Bonifica Renana è già stato approntato e siamo in attesa di capire quali investimenti fare e che supporto potrà venire dai partner privati". Affermazione che fa infuriare ancora di più Mignani. "Cosa c’entrano i privati? – sbotta – quella dei Bregoli è una strada pubblica. Tocca al Comune provvedere. Con questo atteggiamento stanno insultando la memoria di quanti negli ultimi anni si sono dati da fare per il ripristino del diritto di uso pubblico della via dei Bregoli che era carrabile fino a qualche anno fa. Io stesso negli anni ’80 del secolo scorso sono sceso con la 500 lungo i Bregoli". Per più di 800 anni i devoti hanno levigato i sassi dei Bregoli che, da soli, in gruppo o in processione, percorrevano questa strada per andare da Casalecchio al santuario di San Luca, specie nel Lunedì di Pasqua. E se i bolognesi arrivavano a San Luca dallo storico portico, al ritorno scendevano dai Bregoli per prendere il tramvai a Casalecchio e tornare a casa. Nel 1926 monsignor Filippo Ercolani, parroco della chiesa di San Martino, fece erigere le 14 stazioni della Via Crucis sul tracciato di 1,7 chilometri, ripristinate nel Secondo Dopoguerra da don Carlo Marzocchi, il parroco che gli successe nel 1940.

"Nel ’81 – ricorda Mignani – un privato inglobò nella sua proprietà l’ultimo tratto di via dei Bregoli, insieme a due stazioni della Via Crucis. Un comitato, promosso dall’ingegner Ghillini raccolse 3.700 firme per il ripristino del tracciato. Il contenzioso giudiziario scaturito, si è chiuso nel 2010, quando il tracciato dei Bregoli è stato ripristinato assieme alle nuove stazioni della Via Crucis. Nel 2012 il comitato si è sciolto e da allora è cominciato il declino dei Bregoli".

Nicodemo Mele