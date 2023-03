"La viabilità si può risolvere con la bretella"

"La soluzione del problema della viabilità dell’Appennino bolognese sta tutta nella realizzazione della Bretella Reno-Setta con la variante alle Ganzole e complessivamente con un Passante Sud alternativo al Passante di mezzo di Bologna che si va ad iniziare tra pochi mesi".

Il consigliere regionale di Rete Civica Marco Mastacchi (già sindaco di Monzuno) ha appena presentato in assemblea regionale una risoluzione con la quale ribadisce la sua visione alternativa al recentissimo progetto di miglioramento della Porrettana elaborato dall’Anas.

"Nella Valle del Reno esistono ormai diverse criticità che rendono la viabilità un percorso ad ostacoli, che vanno dalla chiusura della statale 325 per lavori in corso in località Gardelletta, al casello di Rioveggio interrotto a più riprese nel 2012 e nel 2019 e ancora incompleto, al cantiere per i lavori di decostruzione e costruzione del Ponte Da Vinci, i lavori sulle gallerie dell’autostrada del Sole di Monte Mario sempre a Sasso Marconi e per finire con il mancato collegamento tra Pianoro e Sasso -premette il capogruppo dei civici- a ciò si aggiungono periodicamente ulteriori criticità come ad esempio il recente distacco del materiale roccioso dalla Rupe di Sasso".

E di fronte all’approdo di un nuovo progetto di cui sono stati resi noti i contorni pochi giorni fa aggiunge: "Da anni assistiamo a una politica fatta di scelte autoreferenziali che non hanno portato a nulla se non il dilatarsi dei cantieri di opere che oggi risultano superate e del tutto inutili alla vera soluzione del problema. Stiamo assistendo a una proposta viaria da parte della Regione che risulta anacronistica ancor prima di essere realizzata e che nel suo complesso non risolverebbe né le criticità legate ai tempi di percorrenza per arrivare al capoluogo emiliano, né agevolerebbe i transiti provenienti dalla Toscana, senza contare l‘impatto ambientale".

Il riferimento è diretto al progetto elaborato dai tecnici di Anas su richiesta della Regione che prevede, per un costo di oltre 600 milioni di euro, un intervento su oltre 20 chilometri di statale, da Vergato a Sasso Marconi e, prima della Rupe di Sasso, ipotizza un ponte di collegamento tra statale 64 e provinciale Val di Setta nei pressi del casello autostradale Cinque Cerri. "Queste risorse potrebbero essere destinate alla soluzione del collegamento tra Sasso e Pianoro, al collegamento Porrettana-Val di Setta e casello di Sasso sud. Mentre la bretella Reno -Setta si potrebbe finanziare a tariffa".