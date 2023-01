La vice presidente Priolo: "Superare la crisi? Solo Bonaccini saprà traghettarci al sicuro"

di Paolo Rosato

Irene Priolo (foto), vicepresidente della Regione, perché ha scelto di appoggiare Bonaccini al Congresso Pd?

"Perché Stefano ha ragione! Serve un partito robusto per affrontare le complessità e inclusivo e con i piedi saldati per terra. Siamo tutti capaci di belle parole. È come interpreti il ruolo che fa la differenza. Qualcuno sta seguendo la sua campagna congressuale? Incollato ai territori. Per lui è una questione ’costituente’, non di consenso, a proposito di valori. Non esistono primi, tutti i cittadini hanno pari dignità e vanno ascoltati".

Perché Bonaccini e non Elly Schlein?

"Credo d’aver già risposto, ma sono contenta che Elly, che per storia e formazione non colloco più a sinistra del presidente, abbia deciso di tornare sui suoi passi e dare a propria volta un contributo al progetto Pd. La frammentazione che l’epoca globale e le crisi che stiamo attraversando ci restituiscono, richiamano con ancora più forza le motivazioni che hanno portato alla creazione del Partito Democratico. Stefano è la persona giusta per guidare questo processo. Riformista, plurale, capace di raccogliere più culture. Del resto, lo ha già dimostrato sul campo. Il bello è che i nostri avversari politici lo sanno".

In corsa c’è anche Paola De Micheli, oltre a Cuperlo: nel Pd c’è ancora troppo poco spazio per le donne ai vertici?

"Quando Nilde Iotti divenne presidente della Camera, crede avessimo maggiore spazio? Fu una leader indiscussa. Il tema di genere merita un’intervista a parte. Il futuro della parità è nelle politiche in grado di intercettare il cambiamento, comprenderne le nuove forme di discriminazione, investire in politiche sul lavoro e conciliazione dei diritti".

Pd del futuro, quali sono gli errori da non commettere di nuovo?

"Scambiare l’assunzione di responsabilità con scelte di partito. Abbiamo sostenuto Monti, Conte, Draghi. Non siamo più stati capiti, abbiamo perso identità alla ricerca di una mediazione, che non partiva mai da noi. Infine, sui temi ambientali serve più coraggio. Una nuova economia basata sul benessere e il disaccoppiamento dal Pil è possibile ed i Paesi del nord Europa ci stanno lavorando".

A Bologna e nel Bolognese quali sono i nodi più urgenti da risolvere, rispetto alle sue deleghe? E cosa deve migliorare a Bologna?

"Ho in corso 420 interventi per 80milioni di euro sulla difesa del suolo. Bologna come tutte le altre città deve interpretare in modo deciso i temi sul cambiamento climatico, ma ha deciso di essere protagonista candidandosi alla neutralità carbonica entro il 2030. Intanto deve accelerare sugli obiettivi del piano rifiuti, ma l’assessore Borsari ne è consapevole".

Se Bonaccini dovesse dimettersi da governatore, sarebbe lei a traghettare la Regione fino a fine mandato: le piacerebbe un domani candidarsi alla guida dell’E-R?

"Non le darò la risposta di rito: ’sono a disposizione del partito’. L’Emilia-Romagna è una delle Regioni più importanti d’Italia. Personalmente ritengo di dover fare ancora della gavetta".

Tram di Bologna, mancano almeno 50 milioni di euro di extra-costi: ha ragione il Comune a chiedere più flessibilità al ministero? Lei cosa farebbe?

"Scusi, ma è la premier Meloni che all’Europa ha chiesto di fare un tagliando al Pnrr a causa dell’aumentato prezzo delle materie prime in quanto le regole furono scritte prima della guerra in Ucraina. Le chiacchiere stanno a zero".