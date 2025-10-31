La vicesindaca Clancy: "Gli alloggi del Comune per gli ex occupanti. Liste Acer rispettate"

"Nessuno scavalcherà alcuna graduatoria. Ci sono regole, criteri, punteggi: chi era in via Don Minzoni è stato preso in carico dal Comune e i servizi sociali valuteranno caso per caso". La vicesindaca Emily Clancy – che ha la delega alla Casa – interviene dopo l’intesa con le cinquanta famiglie che hanno lasciato l’immobile Asp dopo l’occupazione, spiegando nel dettaglio l’iter che verrà.

Vicesindaca, la destra sostiene che Bologna "premia gli occupanti" regalando loro case Acer. Che cosa risponde?

"La destra non sa come funziona, mentre sbandiera il piano casa di Salvini che prevede 660 milioni per tutta Italia dal 2027, quando il nostro Piano per l’abitare stanzia duecento milioni su Bologna e la Regione trecento per l’Emilia-Romagna. Bastano due numeri per capire quanto il governo su questo tema sia assente. Senza contare il modus operandi: se si fosse arrivati allo sgombero dell’edificio anziché a una soluzione pacifica che cosa sarebbe cambiato? Il Comune deve comunque prendere in carico quei nuclei famigliari, così l’abbiamo fatto in modo non violento, giocando un ruolo di mediazione. Non c’è dubbio che sia un esito migliore".

Chiariamo: alle cinquanta famiglie di don Minzoni verrà assegnata o no una casa popolare?

"Nessuno ’scavalcherà’ le persone in lista per una casa Erp (Edilizia residenziale pubblica). Le case popolari vengono assegnate con una graduatoria uguale per tutte e tutti. Nel caso degli ex occupanti verranno creati percorsi individuali da ’costruire’ caso per caso con l’assistenza sociale. Non è che la famiglia ’X’ di via Don Minzoni passa davanti a chi è in attesa da tempo. Non ci sarebbe equità sociale".

Ora la maggior parte degli ex occupanti sono in hotel, poi dove andranno?

"L’iter è questo: chi finisce fuori casa viene destinato in albergo (o in altra sistemazione, se si ha la possibilità di una rete famigliare, ad esempio), poi alla pronta accoglienza o alla transizione abitativa. A quel punto, poi, si valuterà se ci sono i criteri per la casa popolare o per altre soluzioni a canoni calmierati".

Che cosa s’intende per "transizione abitativa"?

"È la soluzione temporanea per chi, magari, ha subito uno sfratto e non ha le risorse per rivolgersi al mercato. A quel punto queste persone sono accolte in case del Comune e, in base all’Isee, pagano un canone dai 100 ai 300 euro. È un momento di transizione verso una situazione abitativa più stabile e autonoma".

A quanti tra gli ex occupanti verranno destinati questi immobili ’transitori’?

"Non è semplice, ora, dare una risposta. Alcuni sono tornati a casa, visto che lo sfratto arriverà tra una settimana, altri verranno destinati alla pronta accoglienza (e sistemati in camere, ad esempio, nella struttura ’San Sisto’ in San Donato), o alla transizione abitativa. Ad altri ancora che erano in una casa popolare e dovevano lasciarla daremo una proroga a fronte di una collaborazione verso l’autonomia. I servizi sociali gestiranno queste situazioni seguendo un ordine di priorità relativo a tutti i casi che ci sono in città".

Quante saranno le case che ospiteranno alcuni dei nuclei famigliari di via Don Minzoni? Si parla dei 30 alloggi restaurati da Acer...

"È prematuro dare numeri. Gli alloggi di transizione abitativa vengono assegnati sulla base di una valutazione degli assistenti sociali che valutano circa le condizioni di necessità non solo di questi nuclei, ma di tutti coloro che già erano in carico ai servizi sociali. In totale i nostri alloggi di transizione sono 170, più i 30 ristrutturati, ma non andranno automaticamente agli ex occupanti di via Don Minzoni".