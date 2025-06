"La vigilessa uccisa non toccò l’arma"

"Non c’erano ustioni, né bruciature, né tagli tali da ritenere che le mani della Stefani fossero state a contatto con la pistola". Lo ha detto il maresciallo del Ris di Parma, Luigi Desideri, consulente balistico della Procura, nel processo contro Giampiero Gualandi, 63 anni, ex comandante della polizia locale di Anzola Emilia, accusato dell’omicidio della collega Sofia Stefani (nella foto), 33 anni, con cui aveva una relazione. Il consulente della difesa, Paride Minervini, ha replicato che "è possibile che ci sia stato il contatto con l’arma, sulla mano sinistra non ci sono ferite di ustioni, ma c’è una macchia".