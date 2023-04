La violenza è in famiglia Atti persecutori, +20% Ma calano reati e arresti

di Chiara Caravelli

"Un anno di lavoro intenso che però si chiude con un bilancio positivo". Così il questore Isabella Fusiello a margine delle celebrazioni, andate in scena ieri tra piazza Maggiore e Palazzo Re Enzo, in occasione del 171° anniversario della Polizia. E i numeri lo confermano: reati (-0,4%) e arresti (-22%) in calo, mentre rimane tendenzialmente invariato il numero delle denunce. Una crescita, seppur lieve, si registra sul fronte dei furti (+5% in provincia e +4% in città). Aumentano, invece, gli avvisi orali per violenza domestica, con numeri triplicati rispetto all’anno precedente, e atti persecutori che fanno segnare un +20%. Seguono il trend di crescita anche le chiamate al 113.

Sul fronte del contrasto allo spaccio di droga, la Questura snocciola numeri importanti. Nell’ultimo anno sono stati sequestrati "circa 800 kg di cocaina, oltre 400 tra marijuana e hashish, con l’arresto di oltre 200 persone". Tra le attività di maggiore rilevanza, si segnala l’operazione diretta dalla Dda ed eseguita dalla Squadra Mobile che ha permesso di sgominare un’organizzazione dominicana che importava cocaina da Santo Domingo.

L’operazione ha portato all’esecuzione di ben 21 misure cautelari per i reati di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione e riciclaggio. Nello specifico, a partire da febbraio 2022, la Polizia ha sequestrato 745 kg di cocaina (la droga veniva nascosta all’interno di pelle di bovino grezzo e confezionata in panetti da circa mezzo chilo ciascuno) per un giro d’affari di circa 61 milioni di euro. Tra le altre operazioni svolte nell’ultimo periodo, va ricordato anche il sequestro, avvenuto lo scorso febbraio, di gioielli e altri oggetti rubati per un valore superiore ai 6 milioni di euro.

"Il messaggio – le parole del questore – che vogliamo lanciare oggi a tutta la cittadinanza è che noi ci siamo sempre. Nelle piazze, nei presidi ospedalieri e anche durante le manifestazioni sportive e sociali, noi ci siamo". Tante le problematiche in città, tra cui "violenza da parte dei minori e spaccio, che però riusciamo a gestire nel miglior modo possibile". In questo caso, Fusiello precisa l’importanza dell’incremento di personale sul territorio. "Per me – continua il questore – l’attività principale è quella della prevenzione. È chiaro che la nostra presenza c’è laddove ci sono una maggiore richiesta di sicurezza e percezione di insicurezza. Parlo della stazione, di piazza XX Settembre e della Bolognina, tutte le piazze e le zone dove le persone ci chiedono una presenza più massiccia".

La cerimonia per il 171° anniversario della Polizia ha portato mezzi d’epoca, stand informativi e dimostrazioni pratiche all’ombra di Palazzo d’Accursio, con l’immancabile Lamborghini al centro di piazza Maggiore. Oltre a questo, sotto la sede del Comune, era stato allestito anche un banchetto dell’associazione ‘Donatori nati’ della Polizia di Stato, che insieme a Ausl e Fratres sensibilizzano la sulle donazioni di sangue. Tante, invece, le personalità presenti nella sala degli Atti di Palazzo Re Enzo: il prefetto Attilio Visconti, il questore Isabella Fusiello, il sindaco Matteo Lepore e il presidente della Regione Stefano Bonaccini, oltre ai rappresentanti delle forze armate, fino alle delegazioni delle società.

Nel corso della cerimonia, inoltre, il questore ha consegnato un attestato di merito a tre cittadini: Massimiliano Sussarello, Roberto Rossetti e Iyare Amadin. Il primo è intervenuto in soccorso della vittima di un furto con strappo, ha inseguito il responsabile e recuperato la refurtiva; il secondo ha segnalato tempestivamente al 113 una rapina in banca permettendo alla polizia di arrestare i responsabili e infine Amadin, di origine nigeriana, è stato premiato per il coraggio dimostrato nell’aiutare una ragazza vittima di un’aggressione fisica da parte di un gruppo di malintenzionati.

Nota di merito anche per l’operato "degli uffici che svolgono attività amministrativa, come l’Ufficio Passaporti e l’Ufficio Immigrazione". Il primo ha registrato, anche grazie a frequenti aperture straordinarie, "l’aumento di oltre il 277% nell’attività di rilascio dei passaporti", mentre il secondo "ha visto una crescita di oltre il 33% relativamente all’attività di rilascio dei permessi di soggiorno, oltre alla trattazione delle numerose pratiche riguardanti la regolarizzazione delle posizioni dei cittadini ucraini sfuggiti alla guerra".