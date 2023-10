La violenza sulle donne si batte a scuola

"Il problema della violenza contro le donne, delle discriminazioni, del bullismo non è finito. Anzi, stiamo constatando una recrudescenza drammatica e preoccupante. Ed è quindi importante lavorare su questi temi". A parlare è Belinda Gottardi, sindaca di Castel Maggiore con delega a Cultura, Pari opportunità, Promozione del Territorio dell’Unione Reno Galliera che ha presentato ieri, assieme a Gabriella Podobnich, dell’associazione Genitori rilassati Aps, la sesta edizione del festival di letteratura per l’infanzia e l’adolescenza ‘Uscire dal guscio - educare alle differenze’.

Dedicato alle scuole, ai docenti, ai genitori, il festival è promosso e sostenuto dall’Unione Reno Galliera, dall’assessorato alle Pari Opportunità della Regione e organizzato dall’associazione Genitori rilassati. "Uscire dal Guscio – dice Podobnich – si è ormai trasformato in un festival diffuso che mira a un’educazione permanente, superando l‘estemporaneità di iniziative spot, lavorando con continuità nelle scuole e nelle biblioteche. Lo scopo è la prevenzione della violenza di genere e il superamento degli stereotipi". Il festival è iniziato in questi giorni con specifici laboratori nelle scuole e durerà fino alla prossima primavera. Quest’anno l’iniziativa comprende 18 autori e 24 libri per l’infanzia e l’adolescenza, e coinvolge in presentazioni e laboratori 54 classi delle scuole dell’Unione Reno Galliera con circa 1.400 studenti di ogni ordine e grado e 100 insegnanti.

Ricco il programma del festival: cinque laboratori teatrali condotti da Daniela Bises e da Rossella Dassu; il progetto toponomastica "Le strade delle donne" curato dalla scrittrice Maria Grazia Anatra; attività di formazione insegnanti in collaborazione con Literacy Italia; due mostre; uno spettacolo teatrale in collaborazione con la stagione Agorà; la rassegna dei libri gentili nelle biblioteche dell’Unione in collaborazione con l’associazione Tararì Tarera.

"C’è grande soddisfazione – afferma Gottardi – per il percorso che abbiamo svolto, a partire dal lavoro e dalle idee delle volontarie di Genitori rilassati, che oggi sta raggiungendo il giusto riconoscimento di pubblico e di adesioni; perché è un festival di altissima levatura, per gli ospiti e per la qualità delle opere proposte e anche prodotte". E aggiunge: "Offrire delle opportunità del genere al territorio non è né semplice né scontato, perché non si fa mai abbastanza per promuovere la cultura dell’uguaglianza, la lotta violenza di genere, la proposta di una letteratura e di una cultura non stereotipata".

