La visita del comandante generale Teo Luzi: "Un esempio l’abnegazione dei Carabinieri"

Ieri il Comandante generale dei Carabinieri, Teo Luzi, accompagnato dal Comandante Interregionale Vittorio Veneto, Maurizio Stefanizzi, ha incontrato i Carabinieri della Legione regionale, compresi i reparti di specialità. Luzi è stato ricevuto nella caserma ’Manara’, dal Comandante della Legione Carabinieri Emilia-Romagna, Massimo Zuccher e da un gruppo di Carabinieri in servizio e in congedo. Il Comandante Generale ha ringraziato "tutti i Carabinieri che operano sul territorio per la professionalità, la dedizione e il sacrificio con cui svolgono il proprio lavoro"