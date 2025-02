La visita del sindaco di Ingré: "Costruiamo l’Europa dei popoli"

Il sindaco francese di Ingré, Christian Dumas, accompagnato da Franck Vignaud, vice sindaco responsabile della democrazia partecipativa e delle relazioni europee, hanno fatto visita mercoledì e giovedì scorsi a Castel Maggiore, su invito del sindaco Luca Vignoli (nella foto le due amministrazioni insieme).

Ingré, cittadina della Loira collocata nell’ambito metropolitano di Orleans, è gemellata con Castel Maggiore in un rapporto di amicizia e scambi avviato sin dal 2007. "La visita degli amministratori francesi – si legge in una nota dell’amministrazione comunale – ha costituito l’occasione per conoscere di persona la nuova compagine di giunta insediata dopo le elezioni del 2024".

Successivamente si è tenuto uno scambio di cordialità con i consiglieri comunali e il presidente del consiglio Matteo Frezzotti. "Sono stati così rinsaldati – prosegue il Comune – i rapporti tra le due città, a partire dagli auguri di buon lavoro e da un primo scambio di informazioni sulle buone pratiche amministrative".

Le prossime iniziative riguarderanno le opportunità di scambi per i giovani e la festa dell’Europa, in programma il 9 maggio. "L’obiettivo che abbiamo in mente con questi gemellaggi – ha commentato il primo citadino di Castel Maggiore, Luca Vignoli – è quello di costruire giorno dopo giorno l’Europa dei popoli".

