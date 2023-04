La vita agra del tempo che fu Una rievocazione in costume

Oggi a Crevalcore va in scena la rievocazione storica ‘Le Vie del tempo’. Un viaggio nella storia lungo 1400 anni. L’evento è definito dagli organizzatori come unico in Italia per l’estensione temporale che rappresenta. L’appuntamento è a partire dalle 9 nel parco del Castello dei Ronchi in via Argini nord. In questa cornice di verde 250 rievocatori in abiti storici faranno viaggiare nel tempo i visitatori partendo dal IV secolo prima di Cristo ai giorni nostri. Vi saranno tavoli didattici, accampamenti e si potranno osservare scorci di vita civile e militare.

L’ingresso è gratuito e durante la manifestazione saranno attivi il servizio bar e lo stand gastronomico. L’evento è organizzato dall’associazione ‘I sempar in baraca’, dalla Compagnia delle 13 porte in collaborazione con il Comune di Crevalcore.