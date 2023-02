La vita delle donne nelle carceri L’occhio del reporter Corelli

Le fotografie sono sistemate una accanto all’altra. Ma quella che salta subito all’occhio è in bianco e nero e ritrae una ragazza giovane. È rannicchiata e si abbraccia le ginocchia. Ha lo sguardo perso, forse perché sta origliando quello dicono le due donne nella stanza dietro di lei. È una delle fotografie di Domani faccio la brava. Donne e madri nelle carceri italiane. Si intitola così il lavoro del fotoreporter Giampiero Corelli, che ha attraversato la Penisola per raccontare uno spaccato delle sezioni femminile nelle carceri italiane. È una mostra allestita nella sede dell’Assemblea legislativa, in viale Aldo Moro 50, e nella casa circondariale della Dozza, in via del Gomito 2 (visitabile su invito) fino al 10 marzo.

Scatti in bianco e nero e a colori raccontano la vita delle detenute. Corelli non ha solo fotografato ma anche intervistato donne e madri "che parlano di emarginazione e dolore – ha spiegato l’autore – ma anche di solidarietà e sorellanza". La società "manifesta indifferenza" secondo Corelli. Ma l’arte e la cultura "possono essere veicoli fondamentali per mettere al centro l’impegno sul tema dei diritti delle detenute", ha aggiunto la presidente dell’assemblea legislativa, Emma Petitti. Quelli della Dozza sono veri e propri manifesti, grandi sei metri per tre, "immagini estremamente potenti", con cui si tocca la sofferenza, non solo legata alla detenzione, "ma alla preoccupazione che le donne sentono di più rispetto agli uomini nei confronti dei figli", spiega la direttrice della Dozza, Rosa Alba Casella. La criticità maggiore per le donne in carcere è "la carenza di attività lavorative – aggiunge Casella –. Spesso le detenute sono costrette a svolgere attività poco professionalizzanti. E questo rende ancora più difficile il percorso di autonomia ed emancipazione, che potrebbe segnare una svolta".

