La vita di Enzo Zacchiroli: "Architetto grazie a Morandi"

Fu Giorgio Morandi a suggerire a Enzo Zacchiroli (1919-2010) di iscriversi alla facoltà di Architettura. Abitavano entrambi in via Fondazza, "Morandi vide i disegni di mio padre – racconta Michele Zacchiroli – e disse a mia nonna che avrebbe potuto fare l’architetto. Così nacque l’idea". Appena laureato, si è iscritto all’ordine degli Architetti di Bologna, e ha iniziato collaborare nell’ufficio del Piano Regolatore Generale del Comune fino al 1958, anno in cui aprì il proprio studio professionale.

Il suo primo progetto fu la sede della Johns Hopkins University e, in qualche modo, oggi Zacchiroli torna proprio dentro le mura della scuola in via Andreatta, con la proiezione alle 17,30 del docufilm ’I maestri dell’architettura e del design: Enzo Zacchiroli’ di Alberto Di Cintio. Il film fa parte di un progetto di ricerca, portato avanti da Di Cintio per l’università di Firenze, dove Zacchiroli si laureò con lode, che ha come obiettivo l’indagine e l’analisi di un periodo dell’architettura contemporanea attraverso la documentazione e la rilettura critica dell’operato di grandi professori e architetti.

"Ho tanti ricordi che si affollano nella mente – continua Michele che, insieme alla sorella Elena, ha seguito le orme del padre –. Se penso a lui come architetto, mi viene in mente la sua curiosità, il fatto che non fosse mai contento, sempre pronto a ricominciare ed elaborare e che fosse innamorato dell’architettura ’a tutto tondo’".

Con Bologna "aveva un ottimo rapporto, profondo – aggiunge –. Ha vissuto un periodo magico qui, si progettavano tante cose a lungo respiro per la città. Anche se, a pensarci, non è stato sempre idilliaco. Allora si facevano strada alcuni grandi temi di architettura moderna. E mio padre non ha mai condiviso il finto antico, cioè scimmiottare le architetture precedenti".

