La vita di Gandini raccontata da ‘Strada Maestra’

Nella sala consiliare del municipio di Persiceto, davanti ad un folto pubblico, si è tenuta nei giorni scorsi la presentazione del numero 80-81 della rivista ‘Strada Maestra’, interamente dedicata al compianto professor Mario Gandini (1924 – 2021), insegnate, storico, bibliotecario. Dopo i saluti istituzionali del sindaco Lorenzo Pellegatti (nella foto) e dell’assessore alla Cultura, Maura Pagnoni, sono intervenute alcune delle persone che hanno collaborato col professor Gandini nella sua lunga attività di studioso. Per l’occasione è stato inoltre proiettato il video ‘Seguendo la Strada Maestra’, intervista inedita a Mario Gandini di Gaetano Piscopo, con un’introduzione dell’autore. Fin dal dopoguerra Mario Gandini è stato soprattutto un punto di riferimento culturale per i cittadini di Persiceto e per tanti studiosi anche a livello internazionale. Colonna portante della biblioteca comunale ‘Giulio Cesare Croce’, non se ne è separato neanche dopo il pensionamento.