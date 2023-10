La vita di Luigi Donini, coraggioso speleologo, è diventata un film

La vita di Luigi Donini è diventata un docufilm realizzato dalla casa di produzione Ginetto Campanini da un’idea del Comune di San Lazzaro. Un lavoro che vede la regia di Campanini, che ha richiesto due anni di impegno, e che si potrà vedere da domani a venerdì all’ex cinema Castiglione (alle 21), in Fino in fondo Luigi Donini un Ragazzo di San Lazzaro. Viene ricostruita così "la meravigliosa storia di un profeta e visionario", che con le sue battaglie contro le cave ha contribuito a preservare dalla devastazione le colline dei Gessi Bolognesi, ora Patrimonio dell’Umanità Unesco, e della sua tragica fine nel 1966 a soli 24 anni, durante una operazione di soccorso speleologico. Il 25 aprile 1966, nelle Prealpi bergamasche a Roncobello, quattro giovani del Gruppo Speleologico Bolognese che volevano esplorare il fondo dell’Abisso del Castello rimasero bloccati nella grotta da una piena improvvisa del torrente sotterraneo. Donini e il compagno Carlo Pelagalli partirono immediatamente da Bologna per portare viveri e medicinali e affrettare il salvataggio dei compagni. Scesero in grotta, ma essi stessi furono trascinati nella voragine dalla violentissima cascata d’acqua. L’incidente di Roncobello è significativo nella storia della speleologia perché rivelò la necessità di organizzare un Soccorso speleologico nazionale.

Nel film documentario compaiono i compagni della Pass (Pattuglia archeologica, speleologica, scientifica) che hanno condiviso con Luigi quegli anni che hanno infiammato la loro vita d’avventura, riscoprono il paesaggio tormentato dei gessi, le grotte e le cavità, i reperti archeologici, le ossa delle belve dell’era glaciale in una Bologna degli anni ’60. Mossi dalla ritrovata passione decidono di affrontare di nuovo un viaggio nei luoghi dove, condotti da Luigi, hanno vissuto le loro esperienze più belle e significative.