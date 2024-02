La vita dopo di noi, ci pensa Aldrovandi

Cosa resterebbe di noi nella vita di chi amiamo se, all’improviso, non ci fossimo più? Si è veramente insostituibili nel cuore di chi ci ama? Domande sconfinate che solleva Emanuele Aldrovani– drammaturgo e sceneggiatore reggiano, classe 1985– senza la paura di costruirci un romanzo, il suo esordio letterario. Si intitola Il nostro grande niente (Einaudi Stile Libero) e viene presentato dall’autore oggi alle 17 alla libreria Coop Ambasciatori con Massimo Marino. Il libro parte subito nel cuore della vicenda: tra pochi giorni il protagonista, voce narrante, si sarebbe sposato, se non fosse morto in un incidente stradale. E adesso vede tornare la donna in quella che era la loro casa, fra gli oggetti dove lui li ha lasciati. Aldrovandi– che a marzo debutterà a Modena in una produzione Ert Come diventare ricchi e famosi da un momento all’altro, di cui cura testo e regia – ha già collezionato molti premi di prestigio, fra cui un Nastro d’argento per Bataclan, come miglior corto. Questa volta, però, con leggerezza e disincanto si è messo alla prova passando dal teatro alla narrativa.

"La storia a cui stavo pensando– ha spiegato al nostro giornale in occasione della presentazione nella sua città – si prestava di più al romanzo rispetto a una scrittura teatrale o cinematografica, che comunque richiede il rispetto di dinamiche molto specifiche. Il romanzo mi avrebbe consentito, e lo ha fatto, un respiro diverso. La possibilità di scavare nell’animo dei personaggi, di indugiare in descrizioni. Teatro e cinema si basano su tecniche di scrittura che privilegiano l’azione, l’aspetto introspettivo emerge in altri modi. Sono rimasto comunque nello stesso ambito, perché sempre di scrittura si tratta".

l. gam.