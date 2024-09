La vita eroica di Guido Rossa al Lago Scaffaiolo

Un racconto teatrale su Guido Rossa (nella foto), sindacalista e valente alpinista ucciso nel 1979 dalle Brigate Rosse. È l’appuntamento che va in scena domenica alle 15 presso il Rifugio Duca degli Abruzzi sulle rive del Lago Scaffaiolo. Lo spettacolo fa parte di ’Sentiero Italia - Il palcoscenico della montagna’, una rassegna teatrale proposta dal Cai e dalla compagnia (S)legati, con 22 date in 11 tappe lungo il Sentiero Italia, il più lungo percorso escursionistico d’Europa, che con circa 8mila chilometri di sentieri attraversa l’intera penisola. L’evento di domenica è preceduto, domani alle 21 alle sede Cai di via dei Fornaciai, dalla messa in scena di ’Slegati’, di e con Jacopo-Maria Bicocchi e Mattia Fabris, che ricotruisce l’incredibile storia vera degli alpinisti Joe Simpson e Simon Yates.