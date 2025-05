La vita in fabbrica negli anni ’50. Incontro a Decima

‘Le condizioni di lavoro nelle fabbriche del Bolognese e i licenziamenti per rappresaglia negli anni ’50’: è il titolo dell’incontro che si tiene oggi alle 20,30 a San Matteo della Decima nel salone ‘Un posto dove andare’ in via Sicilia. In apertura si terrà la proiezione di un filmato. Alle 21,30 dibattito con Francesco di Napoli, Cgil Terre d’Acqua; Elisabetta Perazzo, archivio storico Cgil; Sara Accorsi, consigliera Città metropolitana; Antonella Raspadori e Viler Zappaterra dello Spi Cgil Bologna.