La vita quotidiana ai tempi di Gabbani: "Racconto la poesia dei piccoli gesti"

Prima i Giardini Margherita, poi i portici di Castiglione, via Rizzoli, piazza Maggiore. Ma anche le strette strade dietro via Barberia, fino a via d’Azeglio, a un passo da casa di Lucio. Incrociando sguardi, piccole grandi storie e luoghi simbolo. Chissà a quanti bolognesi sarà capitato di incontrare, la scorsa settimana, Francesco Gabbani in giro per la nostra città. Dopo avere indossato una telecamera GoPro, infatti, l’interprete di Occidentali’s Karma e Viva la vita – solo per i citare due successi a Sanremo – ha iniziato a filmare, camminando, scene di vita quotidiana. E se Bologna è abituata a trasformarsi magicamente in set cinematografico, questa volta Gabbani – che a breve vedremo anche come giudice di X Factor e il 7 aprile 2026 live all’Unipol Arena – ha reso protagonista la nostra città del suo ultimo inedito, Dalla mia parte. Il videoclip, diretto da Filiberto Signorello, inizia e si chiude su una panchina dei Giardini Margherita. La scelta di ambientare il video a Bologna non è stata casuale.

"Il video – ci spiega Gabbani– prova a restituire la vita per com’è davvero, attraverso immagini semplici e autentiche. Nei gesti quotidiani si nasconde una poesia inattesa, e dietro la leggerezza apparente affiorano storie più profonde. Così, la normalità diventa un intreccio di emozioni, dove bellezza, fragilità e contrasti convivono. Bologna è una città che porto nel cuore: ci sono stato più volte e ogni volta mi colpisce la sua atmosfera, fatta di accoglienza e gentilezza. Mi sono divertito a camminare tra le vie e i portici, incrociando sorrisi e sguardi inattesi, e ho apprezzato anche la discrezione di chi, con semplicità, mi chiedeva un saluto. Bologna poi è la città natale di Lucio Dalla, che considero un punto di riferimento assoluto, uno dei cantautori più grandi che questo paese abbia mai avuto". Dalla mia parte – dichiarazione d’amore universale, tanto in un rapporto di coppia quando di amicizia– anticipa il grande concerto che vedrà protagonista Gabbani all’Arena di Verona il primo ottobre. Anche lì sarà una festa, per i dieci anni di Amen, il brano che vinse sanremo nelle Nuove Proposte.

Letizia Gamberini