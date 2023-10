"La vita segreta del Carnevale persicetano a San Giovanni"

‘La vita è un Carnevale. Se sai fare un carro sai fare tutto (Maglio Editore)’: è il titolo del libro scritto dal persicetano Marco Caretti (nella foto) della società carnevalesca I gufi di Persiceto. "Nel libro racconto – dice l’autore – come un piccolo Peter Pan che non vuole crescere ma che tira il suo carretto pieno di ricordi, di storie personali, di come la mia vita si è intrecciata con il carnevale. E viceversa, di come le vicende del carnevale si sono incrociate con la mia vita. Nelle pagine mi metto a nudo, a volte svelo sensazioni, emozioni, argomenti ’intimi’ che non so se avrei il coraggio di raccontare a voce. E di cui potrei anche pentirmi. Correrò il rischio".

"Ho cercato di essere schietto, diretto, verace, nel bene e nel male – aggiunge Caretti –, anche quando parlo di qualcuno o racconto cose che ancora fanno male o lancio critiche. Quando ho qualcosa da dire lo faccio e l’ho fatto senza giri di parole".