La vita sostenibile dei giochi che rinascono in parrocchia

Un triciclo o un monopattino, una scatola di Lego o una di Monopoli, un dinosauro o un cavallo a dondolo. Sono centinaia, se non migliaia, i giocattoli riutilizzati che a Casalecchio ogni anno le parrocchie di San Martino e di San Giovanni Battista distribuiscono ad altrettanti bambini di famiglie bisognose, ma non solo. Un piccolo stock è stato ritirato proprio ieri mattina sul sagrato della storica chiesa di San Martino da Solomon, nigeriano, cattolico, padre di tre bambini e residente a Casalecchio dove fa il magazziniere.

"Nata tre anni fa nelle parrocchie di San Martino e San Giovanni Battista, l’iniziativa si rivolge a tutti e punta a recuperare le quintalate di giocattoli che venivano donate ai centri di ascolto Caritas", racconta Elisabetta Lippi, che cura personalmente la distribuzione dei giocattoli riciclati. Consulente del lavoro, Elisabetta è anche presidente della sezione casalecchiese delle Acli, nella cui sede alla Croce tiene corsi di italiano per gli stranieri. "Cominciata quasi per caso nel periodo del Covid – aggiunge Lippi – la distribuzione dei giocattoli ha preso forza con il tempo ed è diventata un significativo punto di contatto con le famiglie casalecchiesi che hanno bimbi piccoli. Tra i tanti giocattoli che le nostre Caritas ricevevano, si trattava di fare una selezione. Fatta questa, ci preoccupiamo di renderli funzionanti, oltre che di pulirli. Una volta assolti questi compiti li mettiamo a disposizione di tutti coloro che ce li chiedono. In pratica, i giochi dei bambini casalecchiesi tornano a prendere vita, nelle camerette di altri bambini. Prima di fare una nuova spesa, le famiglie si rivolgono alle Caritas delle parrocchie di San Martino e di San Giovanni Battista per trovare un’idea adatta ai desideri dei propri bimbi".

Nicodemo Mele