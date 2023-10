La Vitti di Torre e Rohrwacher : "Un film su personaggi gentili"

Approda in città, oggi alle 18 al Pop Up Cinema Arlecchino il film di Roberta Torre Mi fanno male i capelli, un emozionante viaggio tra sogno e memoria con Alba Rohrwacher e Filippo Timi. Il film, distribuito in sala da I Wonder Pictures, racconta la storia di Monica, una donna che sta perdendo la memoria per la sindrome di Korsakoff. Sembra irreversibile, quando arriva l’inaspettato: la donna trova il modo di ridare senso alle cose prendendo in prestito i ricordi di un’altra Monica, che ha sempre ammirato, Monica Vitti. Si veste come lei, la imita, rivive le scene dei suoi film, si identifica nei suoi personaggi fino a confondere il cinema con la realtà. Per l’occasione, la regista Torre saluterà il pubblico in sala per introdurre la proiezione e discutere con gli spettatori al termine della visione (per i possessori della card Pop Up Cinema House, alle 17.30 sarà possibile partecipare al brindisi da Vinologico (via Lame 58). Torre lavora al film dal 2018. "Prima ho scritto film e sceneggiatura, poi ho cercato le battute – spiega –. Questo è un film sulla memoria, tema su cui lavoro da molto. Leggendo le memorie della Vitti ho trovato tante riflessioni sulla memoria: per un’attrice la memoria è il mondo su cui lavora, è un baluardo. E il cinema in generale è materia di memoria".

"È stata un’interprete immensa per la mia formazione – ha spiegato Rohrwacher parlando della grande attrice scomparsa nel 2022 –. Arrivare a immaginare un dialogo con lei è stata una cosa molto profonda, che ha fatto entrare Monica Vitti nel mio inconscio e nei miei sogni. Abbiamo affrontato un’avventura con rispetto e credo che abbiamo raccontato personaggi gentili. Quello di Roberta è stato un modo geniale di avvicinarsi a un personaggio, trascendendolo, con amore, candore e ironia".