La voce affascinante di Naama Gheber

Naama Quartet stasera live al Camera Jazz Club (vicolo Alemagna, angolo via Santo Stefano) alle 22. Ispirata dalle composizioni degli anni ’40 e ’50, Naama Gheber si è affermata come voce di spicco della scena jazz di New York. Dotata di un suono urbano ed elegante, l’interpretazione sensibile e il fraseggio nitido sono diventati elementi riconoscibili del suo stile e del suo fascino.

Info: www.camerajazzclub.com.