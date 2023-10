La voce degli antichi che ci spiega il presente

Il passato letto con la lente del presente. É questo l’obiettivo della rassegna che parte oggi pomeriggio all’Oratorio di San Filippo Neri – La voce degli antichi. Autori letti dagli autori: un corpo a corpo con testi eternamente futuri – un ciclo di incontri organizzato dalla casa editrice il Mulino, in collaborazione con Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna e Mismaonda, con il sostegno di Unicredit. Omero, i Presocratici, Tucidide e Lucano: sono carne viva, per la forza dei temi che trattano – i sentimenti, il vivere civile, l’etica, la giustizia, la politica – per il fascino che ancora irradiano, per le emozioni che ancora suscitano. La rassegna prende il via dall’omonima collana de Il Mulino, avviata ormai da qualche anno.

"Gli incontri – spiega Antonella Sambri del Mulino – sono rivolti a tutti i nostri lettori e concittadini di ogni età, curiosi di approfondire e avere strumenti per capire il presente e il passato, con un occhio particolarmente rivolto agli studenti delle superiori, dell’università e agli insegnanti. L’idea è quella di offrire un gioco di specchi tra antico e presente, con l’aiuto di Federico Condello". E forse proprio quelle voci dall’antichità bisogna interpellare in un presente segnato da conflitti, fra cui l’ultimo deflagrato in Israele, che lasciano smarriti. "Il passato permette quella distanza e quella profondità che l’oggi non rende possibile perché ci coinvolge troppo, ne siamo travolti". Colpisce subito, per la drammatica attualità, proprio il primo appuntamento di questo pomeriggio, alle 17, con la filologa e scrittrice Antonella Prenner su Lucano. Nostalgia di libertà. La riflessione parte dalla Pharsalia di Lucano, giovane e irrisolto nipote di Seneca, in cui si racconta una storia vicina e tragica, la guerra civile, che al popolo romano ha tolto la libertà. "Un tema che speravamo essere ormai sepolto– considera Sambri –. Si farà un’indagine del perché la guerra tolga le libertà e sulla causa del male, con sgomento sull’attualità".

Il dialogo con il mondo classico prosegue poi martedì 28 novembre, con Sergio Givone e I presocratici. Ritorno alle origini dedicato ai pensatori ’dell’inizio’, mentre il 5 dicembre sarà Luciano Canfora con Tucidide. Il colpo di stato a portarci nel cuore di una rivoluzione e concludere i temi più politici della rassegna. Il finale infatti sarà "con un appuntamento più lirico e il valore più leggero di un testo classico che serve ad alleggerire anche il mondo di oggi" conclude Sambri. Compito affidato, il 19 dicembre, a Giorgio Ieranò e Omero. Nausicaa e l’idillio mancato, fra le pagine più lievi e indecifrabili dell’Odissea.

Letizia Gamberini