La voce dei lettori "Dopo oltre un mese strade ancora chiuse e argini da sistemare"

FAENZA (RAVENNA)

"A quaranta giorni dall’alluvione, ecco la situazione di via Renaccio, a Faenza, dove il fiume Lamone è esondato in più punti – scrive Alves Caroli –. L’argine non c’è piu per un lungo tratto, l’unica azione che si vede ogni giorno è lo scarico di acqua e fango in uno dei punti di esondazione. Nell’alveo del fiume c’è una foresta. Alla prossima pioggia sarà un disastro peggiore di quello del 16 maggio scorso".

FAENZA (RAVENNA)

Un lettore segnala: "La strada provinciale Lughese, vicino a Prada (frazione di Faenza), che collega Forlì a Lugo e Faenza, è chiusa da 45 giorni. Si può fare qualcosa per smuovere la situazione?" Gian Piero Pitrelli scrive: "A un mese e mezzo dall’alluvione, a Faenza si comincia a mettere in ordine l’alveo del fiume Lamone (forse perché è stato designato il commissario?)"

CASTEL GUELFO (BOLOGNA)

"A Castel Guelfo ci siamo allagati – scrive una lettrice –: in garage e in cantina abbiamo avuto circa trenta centimentri di acqua. Nessuno ci sa dare delle notizie in merito alle domande per i rimborsi".

RAVENNA

Da Fausta Valentini: "Ho una casa a Coccolia (Ravenna), naturalmente alluvionata, e avrei ancora il giardino da sistemare. C’è ancora fango depositato. Potete darmi una mano?" Giriamo a chi di dovere affinché possa provvedere.

RAVENNA

"Sono proprietario di un’abitazione alluvionata a Fornace Zarattini (Ravenna) – scrive il signor Cinti –. C’è qualche associazione nata per la richiesta di rimborso dei danni causati dall’alluvione?"