La voce di Beppe Carletti I Nomadi raccontati in un libro "Sessant’anni di musica e vita"

‘Una voglia di ballare che faceva luce’ non è solo il titolo di un romanzo. È il leitmotiv di una storia in musica lunga 60 anni. È la filosofia di vita di una generazione (e non solo). È un mosaico di ricordi ed esperienze che hanno fatto dei Nomadi un pezzo di storia italiana. Beppe Carletti quella filosofia la impersonifica, la trasmette in tutto quello che fa, e l’ha ben impressa nel suo romanzo, nel romanzo di "noi Nomadi", appunto. Il tastierista e fondatore della band sarà il protagonista domani alle 21 dell’ultimo appuntamento di ‘LIBeRI’, rassegna letteraria che ha allietato le prime sere d’estate al parco ‘Villaggio della Speranza’ di Villa Pallavicini (in via Marco Emilio Lepido 196): con lui ci sarà Valerio Baroncini, vicedirettore de il Resto del Carlino, per uno scambio e un dialogo fatto di racconti, aneddoti e curiosità su sei decenni di carriera e di vita.

Un modo per raccontare questi sessant’anni "filati come in un unico respiro, tra successi, lutti, rinascite, musica soprattutto, tanta musica", sottolinea Carletti.

Dentro c’è davvero tutto: Augusto Daolio, le prime collaborazione con un acerbo Francesco Guccini, gli inni senza tempo come Dio è morto, Noi non ci saremo e Io vagabondo cantati a squarciagola da un’orda di giovani che voleva cambiare il mondo a suon di musica, fino ai concerti e alle tournée, al successo, ai lutti e alle perdite, alle rinascite.

Quello che manca, semmai, è soltanto la parola ‘fine’, "perché ‘Una voglia di ballare che faceva luce’ (ed. Aliberti) racconta fino all’ultima pagina una storia sempre aperta al futuro, con il cuore gonfio di curiosità, affacciati su quel che sarà".

E così il parco Villaggio della Speranza si trasformerà in un’enorme pista da ballo, con Carletti pronto a condurre tutti per mano a ritmo di musica.

Prima dell’evento, a partire dalle 19, i cancelli di Villa Pallavicini si apriranno come sempre per lasciare spazio alle proposte degli stand gastronomici gestiti dalle famiglie ospiti del Villaggio: piadine, tigelle e crescentine oltre a gustosi arrosticini cotti sulla ‘fornacella’, come vuole la tradizione abruzzese, insieme a uno spazio ‘family friendly’ con ampie aree a disposizione per lasciare giocare liberamente i bambini.

La rassegna letteraria LIBeRI è promossa dalla Fondazione Gesù Divino Operaio, con il patrocinio dell'Arcidiocesi e il sostegno del Comune

