La voce di Iskra Menarini incanta Ozzano: "Agosto con noi" per l'Istituto Ramazzini

Grande serata ad ‘Agosto con noi’, nel piazzale antistante il palazzetto dello Sport di Ozzano. Voci e strumenti garantiscono uno spettacolo di grande divertimento. Inizio come sempre alle 20,30, come sempre ingresso libero e, come sempre, cucina aperta per soddisfare anche lo stomaco. Sul palcoscenico, una nota artista bolognese, Iskra Menarini, ospite fissa e pronta a esibirsi nei numeri migliori del suo valido repertorio. Altri personaggi ugualmente di primo piano, il cantautore Davide Pagnini, il fisarmonicista Massimo Budriesi , Cris La Torre, Roberta Gallo, Maria Francesca Monica e Stefano Colli, e Chiara Todeschi. Musica, arte e numeri vari, ma anche sapori genuini. A due passi dal palcoscenico lo stand gastronomico diffonde i suoi profumi tutt’intorno e propone primi e secondi piatti, salumi, crescentine, dolci casalinghi e un buon bicchiere di vino. ‘Agosto con noi’, organizzato da Umberta Conti, da Sergio Principe e da un nutrito gruppo di volontari, ha lo scopo di raccogliere fondi a favore del benemerito istituto Ramazzini, da sempre impegnato nella lotta contro i tumori e le malattie ambientali. La manifestazione prosegue tutte le sere fino al 16 con artisti di primissimo pianio e con cibi genuini e saporiti.