’La voce e le cicale’ alla biblioteca di Porretta Terme

’La Voce e le Cicale’, in biblioteca a Porretta Terme. Domani alle 10 Elisabetta Carbone presenterà il suo primo romanzo, edito da Prospero Editore, dialogando con lo scrittore Christian Verardi. Elisabetta Carbone è nata a Bologna, dove vive e lavora come insegnante di italiano e latino. ’La Voce e le Cicale’, ambientato in gran parte sotto le due torri, racconta l’intreccio esistenziale tra Tamara, Giacomo e Debora ed è un’occasione per parlare di relazioni e di disabilità. Parte della vicenda è ambientata nel borgo di Ca’ Giano. L’iniziativa si svolgerà nella sala pubblica di via Roma 32.