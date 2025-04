La volata finale per l’Europa: "Ora l’ambizione è la Coppa Italia"

Non si ferma la gioia di allestire una vetrina rossoblù. Il Bologna di mister Italiano fa sognare sul campo, ma nei negozi sognano invece i commercianti e i clienti, tra maglie di vecchia data e nuove, addobbi ad hoc per la squadra della città, bracciali e targhe speciali. Come quella esposta al Primo Piano Parrucchieri in via Enrico de Nicola, nel centro commerciale di Casteldebole. Un omaggio a Ezio Pascutti, ex bandiera e bomber del Bologna, nella rosa anche dello scudetto del 1964. Lo racconta il titolare Claudio Castaldini: "Sull’onda dell’emozione dall’anno scorso, dei risultati ottenuti, quest’anno abbiamo deciso di aderire anche noi all’iniziativa. Vogliamo spingere i rossoblù in questa cavalcata di fine anno. Siamo amici della figlia di Ezio e così abbiamo deciso di esporre in vetrina un oggetto evocativo e commemorativo per Pascutti", ovvero quella targa dedicata all’attaccante per i 90 anni di storia del club, conditi con 130 gol. Ma c’è anche chi ha deciso di esporre maglie storiche, addirittura da allenamento. È il caso dello studio dentistico Rossi Stefano di via della Ferriera, dove il dottore è in prima linea ogni giorno con Gabriele Stracciari e Mauro Piovani: "Si tratta della maglia gialla da allenamento della stagione ’93-’94 e della divisa rossoblù usata per la Coppa Uefa nel ’90-’91. Da una vita seguo il Bologna – prosegue Stracciari –, facevo le trasferte anche quando eravamo quattro gatti. Siamo tifosi da una vita, abbiamo anche le sciarpe in ambulatorio. Il mio sogno ora è di vincere la Coppa Italia, è da 40 anni che lo dico. Tutto il resto è grasso che cola", conclude. In via D’Azeglio invece Spadarella Gioielli ha deciso di esporre i bracciali con i colori social del club: "Un motivo di orgoglio. Il Bologna sta facendo grandi progressi". E anche i clienti che vanno nel negozio di Roberto Spadarella, titolare, gestito da Gabriella Noviello, apprezzano questa scelta: "Sono tutti contentissimi dell’iniziativa". Ora ecco sette sfide di campionato, tra cui diversi big match contro Atalanta, Juventus, Milan, Inter e Fiorentina. Per sognare la qualificazione in Champions League. Ma anche la Coppa Italia, in attesa della semifinale di ritorno contro l’Empoli. E tutta la provincia, con le vetrine rossoblù, affianca la squadra.