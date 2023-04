La W tornerà. E arriva la settima

L’insegna con la W bianca su sfondo rosso del gruppo artistico Kinkaleri, all’ingresso del sottopasso di Piazza Re EnzoPiazza Maggiore e sparita nel 2022, con l’inaugurazione della mostra Pier Paolo Pasolini. Folgorazioni Figurative, sta per tornare. Lo assicura Elena Di Gioia, delegata alla Cultura, affermando che l’amministrazione vuole riproporla. "Va rimessa – ha detto nel corso di una commissione a Palazzo D’Accursio dove, su richiesta di Coalizione Civica si è riaperto il ‘fascicolo’ sull’installazione scomparsa – e stiamo lavorando sul nuovo iter autorizzativo per riportarla in modo corretto impegnandoci anche perché cortocircuiti così non si ripetano".

La storia, con polemica sollevata lo scorso dicembre proprio da una lettera del collettivo toscano, si inserisce perfettamente nel lavoro che la nuova commissione consultiva sull’arte nello spazio pubblico presieduta da Lorenzo Balbi dovrà affrontare, e infatti gli sviluppi della storia della M capovolta che diventa W commissionata a Kinkaleri da Xing per indicare un’ipotetica linea metropolitana della creatività underground, sono stati raccontati da Di Gioia che però ha parlato di un nuovo iter burocratico. L’autorizzazione dovrà essere vagliata quindi dalla commissione e dalla Soprintendenza, con cui ci sarà un incontro i primi di maggio. Ma è proprio Balbi a parlare del parere favorevole verso l’opera d’arte "un landmark della città" e a comunicare che il primo verbale della neonata commissione riguarda proprio il posizionamento di una settima W alla rotonda Luchino Visconti. La commissione entra quindi nel vivo del lavoro: il primo passo sarà quello di mappare le opere d’arte pubblica esistenti, di valutarne lo stato e, come osserva Eva Degl’Innocenti, alla guida dei musei Civici, "per tutelare le opere si potrà pensare anche ad assicurarle". Poi si penserà a come valorizzarle e si passerà alla committenza di nuove opere, "con particolare attenzione alle principali vie d’accesso quali l’aeroporto, la stazione degli autobus, luoghi in cui chi arriva ha un primo impatto con Bologna", spiega Balbi.

Uno dei primi investimenti, racconta invece Di Gioia, sarà su via della Conoscenza come già posto in una delibera approvata". E nel frattempo cominciano anche gli incontri rivolti alla città per creare un immaginario attorno all’argomento: dal 20 aprile e per sei giovedì, al Mambo vanno in scena incontri sul writing e discipline nello spazio, curate da Fabiola Naldi, parte della commissione.

Benedetta Cucci