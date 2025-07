La zona rossa di XX Settembre. Il generale dell’Arma Bramato: "Più di settemila identificati"

di Mariateresa Mastromarino Più di settemila persone controllate e 70 allontanate nella zona rossa di piazza XX Settembre, che comprende il reticolato del parco della Montagnola e la Bolognina. L’attività dell’Arma dei carabinieri si intensifica e mostra nei primi sei mesi dell’anno sul territorio cittadino, paragonati allo stesso periodo del 2024, arresti incrementati e maggiori operazioni di controllo. A snocciolare i dati è il comandante provinciale Ettore Bramato, accendendo i fari proprio sulla piazza in cui ieri sera si è esibita in concerto la Fanfara dell’Arma. E il clima è soddisfacente, guardando ai numeri che registrano "un miglioramento" nell’area spesso vittima di degrado e insicurezza.

Nello specifico, dal 1° gennaio 2025, i militari dell’Arma hanno controllato 7.021 persone, di cui 3.600 straniere e 2.500 con precedenti penali. Di queste, 70 sono state allontanate, mentre in sei sono state denunciate per violazione del provvedimento di allontanamento. Ancora, fa sapere il comandante, ci sono state 57 denunce per reati in materia di droga, sette per rapina e 15 per possesso ingiustificato di armi bianche; tre, infine, sono finite nei guai per lesioni.

Interventi che fanno coppia con i risultati raggiunti in piazza Aldrovandi. Che ora "sembra una piccola Trastevere, piena di ragazzi, tranquilla e con più tavolini, mentre prima era sede di risse e spaccio – spiega Bramato –. I miglioramenti ci sono e noi siamo intervenuti con diverse attività". L’impegno va anche su piazza Verdi: "Bisogna ancora lavorarci – confessa –, ma lì incide anche la presenza dei cantieri. Quando tutto sarà finito, anche quella piazza sarà bonificata". Intanto, martedì "aprirà la caserma del Pilastro".

Allargando la visione a tutta la città, dal 1° novembre 2024 al 30 giugno di quest’anno, "possiamo dirci soddisfatti – afferma il comandante –. Abbiamo incrementato del 2% gli arresti e intensificato i controlli". Sono "28 mila le persone controllate e dodicimila i veicoli". Sulla stessa lunghezza d’onda, quindi in aumento, "le misure di prevenzione come avvisi orali e fogli di via". Sulle tipologie di reati, invece, la problematica più avvertita è "sempre quella dello spaccio, in particolare in centro storico e in Bolognina, dove stiamo sviluppando una serie di attività per contrastare il fenomeno". Da inizio anno sono stati sequestrati "24 chili di hashish e 22 di cocaina".