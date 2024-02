Labanti, Bologna in una ’Visione più ampia’

Sullo sfondo c’è Bologna, dove si muove Marco, un "ventiequalcosa" il cui motto è "bevo birra e me ne frego". Ecco qualche traccia per raccontare La visione più ampia, romanzo di formazione e esordio letterario dal linguaggio veloce e musicale di Nicolò Labanti, bolognese classe 1988, un lavoro in Comune, che per arrivare alla pubblicazione della sua prima creatura – in libreria e online da ieri– si è affidato alla piattaforma editoriale digitale Bookabook, dove sono i lettori a decidere il futuro dei libri e dove è come entrare in un’arena: tu scrittore contro il mondo letterario che ogni anno sforna decine di migliaia di libri.

Labanti, ’La visione più ampia’ è un titolo che mette in gioco tanti significati. Nel suo libro che cosa racconta?

"La storia parte da due domande. La prima è se possiamo vivere senza affrontare il nostro passato e la seconda riguarda la possibilità di vivere la nostra esistenza senza mutare la condizione della nostra vita".

Tra queste due domande si trova attanagliato il protagonista Marco. Che bolognese è?

"Marco è un ragazzo come tanti che non affronta varie tematiche della sua vita e che quindi decide di non cambiare, di stare sempre nello stesso posto, di frequentare sempre le stesse persone, di non approfondire mai nulla ed essere sempre un po’ superficiale. Uno come tanti, forse lo sono stato anch’io a un certo punto della mia vita, perché succede quando devi crescere. E così Marco, in un agosto bolognese del 2017, affronta questi pensieri perché il passato bussa alle porte e le novità si mostrano attorno a lui che cerca di evitarle".

È una condizione che lei ha riscontrato nella sua generazione?

"Sì e Marco, nel suo cammino verso questa evoluzione, parla per tutti coloro che non sanno come e dove trovare questa visione più ampia".

Da dove arriva la passività secondo lei?

"Credo provenga dal rumore, ovvero dall’essere continuamente bombardati dalla pubblicità, dalla musica che arriva dalle cuffie, dai messaggini sul telefono, dalla radio che ascoltiamo in macchina, dai discorsi sul lavoro, all’università, dal tempo che passiamo su internet la sera. Arrivo a letto che non ho avuto modo di stare con me stesso. Tempo fa ho letto che quando ci si sveglia la notte e si rimugina, non si riesce più a dormire, è perché non abbiamo avuto il tempo di analizzare quello che abbiamo vissuto".

Com’è andata l’avventura con Booabook?

"Ho mandato il mio libro, l’hanno letto verificando fosse in linea con i testi che fanno solitamente uscire, l’hanno messo sulla piattaforma dove in un massimo di novanta giorni doveva raggiungere un dato numero di compratori, ovvero duecento. Non ci credevo molto, ero preoccupato, ma in dieci giorni, mettendomi in gioco, esponendomi, coinvolgendo i possibili lettori, ho raggiunto la meta. Poi c’è stata tutta la post produzione, l’editing, un grande lavoro in cui mi hanno seguito passo passo".