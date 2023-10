Làbas, attività mediche nel mirino. Il sindaco: "Si aiutano gli indigenti". E FdI presenta un esposto all’Ausl

Bologna, 21 ottobre 2023 – Continua il muro contro muro su Làbas. Ieri, durante il question time in Comune, c’è stato un altro round che ha visto fronteggiarsi le opposizioni contro il collettivo e l’assessore alla Sanità Luca Rizzo Nervo in difesa dell’associazione ’Nata per sciogliersi’ (emanazione di Làbas) che gestisce gli spazi di vicolo Bolognetti. Nel mirino del centrodestra soprattutto l’ambulatorio di salute popolare che ha portato Fratelli d’Italia (dopo la lettera al Prefetto) a presentare un esposto all’Ausl.

Il sindaco Matteo Lepore, a margine di un evento, ha difeso l’operato dell’ambulatorio: "Ci sono tante persone indigenti che hanno potuto usufruire di cure dentali e di altri supporti grazie al lavoro di grande prevenzione della salute che fanno". La revoca della concessione? "Accuse politiche che poggiano su poche cose concrete", le parole del primo cittadino.

Rizzo Nervo, incalzato dalle opposizioni in Aula, conferma che l’ambulatorio odontoiatrico è "regolarmente autorizzato, ma non accreditato dalla Ausl come molte altre strutture sanitarie", mentre sugli arretrati di bollette e Tari "non risultano morosità".

Sul laboratorio odontoiatrico ha fornito alcuni dati, come le 1.103 visite effettuate a 293 persone "che non potevano afferire al sistema sanitario", mentre "non ha risposto – incalza l’opposizione – sugli altri servizi medici che a questo punto deduciamo non abbiano alcuna autorizzazione".

Sulle altre attività dell’ambulatorio, Rizzo Nervo ha però sottolineato che "sono oggetto proprio in questo momento verifiche e vedranno sopralluoghi già programmati da parte della stessa commissione di esperti dell’Ausl" che hanno dato l’ok al laboratorio odontoiatrico.

Stefano Cavedagna, capogruppo di Fratelli d’Italia, sul tema ha comunque presentato un esposto all’Ausl: "Da carte in nostro possesso le stesse associazioni operanti in vicolo Bolognetti dettagliano le attività svolte, tra le quali quelle di medicina generale". Sulla stessa linea il capogruppo della Lega Matteo Di Benedetto: "La volontà politica è coprire queste attività. Addirittura anni dopo si stanno facendo i percorsi per le autorizzazioni...".

“L’amministrazione intervenga subito per interrompere le pratiche abusive", tuona Nicola Stanzani di Forza Italia, che sottolinea la mancanza di autorizzazioni anche "per somministrare alimenti e bevande durante le serata di Làbas, come riferisce una risposta degli uffici comunali". Critici i civici di Bologna ci piace, Samuela Quercioli e Gian Marco De Biase: "In attesa della decisione del Tar in merito al ricorso promosso dalla cordata arrivata seconda al bando di assegnazione, l’amministrazione, per tutti i motivi emersi nel tempo, non rinnovi per altri quattro anni la convenzione alla scadenza (settembre 2024)".