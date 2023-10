Làbas, ispezione sanitaria. Donini: "Un atto dovuto"

L’ispezione, alla fine, ci sarà. Dopo il ciclone di polemiche sulle attività sanitarie organizzate da Làbas negli spazi di vicolo Bolognetti, concessi dal Comune dal 2017, si muove la Regione. Nel mirino c’è il ‘Laboratorio di salute popolare’, su cui era stato anche presentato un esposto di Fratelli d’Italia, così come le presunte attività di medicina generale, i tamponi anti Covid e il laboratorio ginecologico. Di autorizzato, infatti, ci sarebbe solo il polo odontoiatrico.

Ora, però, tra le torri di viale Aldo Moro si è mossa Valentina Castaldini, consigliera di Forza Italia, che ha interpellato direttamente Raffaele Donini, assessore alla Sanità: "Non posso che richiedere all’Ausl un sopralluogo: è un atto dovuto", spiega Donini (nella foto a sinistra).

L’assessore aggiunge come i controlli sulle autorizzazioni siano proprio in capo all’Ausl, confermando come la struttura gestita da ‘Nata per sciogliersi’, e dalle altre associazioni costole di Làbas, risulti autorizzata solo come ambulatorio odontoiatrico da febbraio 2022, quando è avvenuto "un sopralluogo che ha mostrato la presenza di tutti i requisiti". Da quel momento in poi, però, l’assessore alla Sanità smentisce altri sopralluoghi.

Castaldini in Question Time ha presentato anche del materiale raccolto sul sito internet e sui social del Laboratorio di salute popolare: una pubblicazione, in particolare, mostra una foto risalente al 2019 (anno di apertura della struttura) con medicazioni su pazienti senza camici sterili e senza sapere se il personale medico fosse autorizzato.

La consigliera snocciola le varie iniziative e segnala "medicazioni e distribuzioni di farmaci non autorizzate", mentre in un’altra immagine "viene mostrata con orgoglio la farmacia piena, compresi gli oppioidi, che andrebbero tenuti sotto chiave". Poi c’è la famosa iniziativa del ‘tampone sospeso’, nel pieno della pandemia: "Non sappiamo se i positivi venissero mandati a casa con una pacca sulla spalla", ironizza la consigliera. "Andrò in Procura per denunciare che in quell’ambulatorio vengono fatte cose non autorizzate", tuona ancora Castaldini. Che aggiunge: "Finalmente qualcosa si è mosso. Ora attenderò l’esito dell’ispezione dell’Ausl, che sarebbe dovuta arriva molto prima, e agirò di conseguenza". Sul tema interviene anche Matteo Di Benedetto, capogruppo della Lega in Comune: "Anche l’assessore Donini si è smarcato da Làbas e quindi dal Pd: chiediamo che Lepore revochi immediatamente la concessione dell’immobile".