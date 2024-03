Labas ‘sfrattato’ dal Tar, Lepore prende tempo: “Via da vicolo Bolognetti? Presto per dirlo”

Bologna, 20 marzo 2024 – Matteo Lepore stavolta ha ‘letto’ la sentenza del Tar che 'sfratta' Labas da Vicolo Bolognetti, e ha confermato che il Comune sul punto prende tempo, il dossier passa in mano all'assessore al Patrimonio, Raffaele Laudani. Non solo, ha anche preso la palla al balzo per attaccare il comitato contro la costruzione delle Besta.

"Ho deciso che sarà l'assessore Laudani a curare la questione, assieme all'avvocatura di Stato, si deciderà quindi se fare o meno appello - ha sottolineato il sindaco -, la sentenza del Tar è 'immediatamente esecutiva' e potrebbe esserci a breve la richiesta di ottemperanza da parte dei vincitori del ricorso. È una questione di diversi anni fa (quattro anni, non un'eternità, ndr), e afferisce ai punteggi dati da una commissione tecnica ai partecipanti. L'esperienza di Labas è preziosa e va salvaguardata, sono spazi frequentati da migliaia di ragazzi, vedremo come portarla avanti, il tema va al di là delle dispute sui muri. Labas cambierà casa? Presto per dirlo".

Il collettivo, ieri sera, ha diffuso un video dove si è detto pronto a "disobbedire". Lepore, a domanda su questo argomento, ha scelto di attaccare il viceministro ai Trasporti, Galeazzo Bignami. "Forse hanno visto i video di Bignami che va a braccetto con Xm24. La politica dovrebbe smetterla di scimmiottarsi e dovrebbe pensare al bene della comunità. Se Labas occuperà? Non hanno bisogno di occupare niente. Gli unici che stanno occupando sono al parco Don Bosco, sostenuti dal centrodestra".