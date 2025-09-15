"L’abbiamo tenuta in piedi. Poi un errore ci ha punito"

Bologna imbrigliato: Allegri di corto muso su Italiano, seconda sconfitta in tre gare per i rossoblù. La continuità è del Milan, da San Siro arriva un altro segnale di discontinuità. Italiano si affida ancora una volta alla vecchia guardia, almeno da centrocampo in su: Orsolini, Fabbian e Cambiaghi, alle spalle di Castro. Piano che funziona. O, almeno, così pare al minuto 14, quando Orsolini calcia dal limite e sulla conclusione deviata Cambiaghi si inserisce, stoppa e conclude: fuorigioco, però, con Tomori abile e freddo a lasciarselo alle spalle.

Poteva essere quella la giocata che cambiava la partita. Niente da fare. Gol, sì, ma in fuorigioco. A seguire nessuna giocata in grado di sparigliare le carte. Dominguez, fatto fuori dalla lista Uefa, resta a guardare. Rowe, l’acquisto più oneroso della storia del Bologna, subentra nella ripresa, ma senza lasciare il segno. Come pure Cambiaghi, che soffre l’ex Saelemaekers, che manda in porta Estupinan (palo) e mette a segno l’assist per Modric. Rebus irrisolti: tanto Modric, quanto Saelemaekers, ex che sa farsi rimpiangere. Un anno fa, con la Roma, segnò al Dall’Ara. Questa volta ci mette lo zampino con l’assist. Il belga vince il confronto diretto con Cambiaghi, che un’estate fa fu scelto per sostituire proprio Saelemaekers: "È stata una partita difficile e molto fisica contro un Milan forte con giocatori di livello. C’è rimpianto perché abbiamo tenuto in piedi una gara decisa poi da un episodio nel secondo tempo".

Episodio, sì, ma alla fine il Milan colleziona 4 pali, il Bologna neanche un tiro in porta, non chiamando mai in causa né Maignan né Terracciano. Gara brutta, poco spettacolare, ma in fin dei conti, anche se è dura da ammettere, non c’è dubbio che il successo rossonero sia meritato: "Loro sono stati bravi ad approfittare del nostro errore e a renderci la vita difficile chiudendosi dietro, noi non siamo riusciti a isolare i nostri giocatori offensivi. Volevamo portare a casa punti ma non abbiamo creato occasioni da gol, lavoreremo per migliorare ed essere più veloci".

Migliorare in fretta, è l’obiettivo. Perché il tempo corre e l’inizio di stagione dice che le big Roma e Milan a caccia di rilancio sono meglio e che il Bologna è stato in grato di respingere le ambizioni di crescita del Como. Cercansi risposte con il Genoa, in vista del tour de force che comprenderà l’inizio della stagione europea con l’Aston Villa.

La sensazione è che il ko con il Milan abbia lasciato il segno. Quello che non è riuscito a lasciare Nicolò Cambiaghi, andato solo vicino al gol da ricordare a San Siro.