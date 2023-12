L’abbraccio dei papà. Gualzetti e Cecchettin:: "Abbiamo pianto insieme"

Abbracciati, aggrappati l’uno alle spalle dell’altro. Il viso stravolto dal pianto di uno, lo sguardo spento dal dolore dell’altro. La consapevolezza che lo stesso lutto li unisce, la stessa atroce perdita. Una figlia uccisa. Lo stesso "esco, ci vediamo dopo", ma il dopo non è mai arrivato.

Le ore di terrore e di incertezza, le vane ricerche e alla fine la scoperta più drammatica, la notizia più terribile, l’incubo più nero di qualsiasi genitore: le loro figlie assassinate a coltellate da due ragazzi che conoscevano, a cui avevano anzi voluto bene.

Vincenzo Gualzetti, papà di Chiara, e Gino Cecchettin, padre di Giulia, si sono stretti in un lungo abbraccio ai funerali della figlia di quest’ultimo, ieri nella Basilica di Santa Giustina a Padova. Giulia, 22 anni, di Vigonovo (Venezia), è stata assassinata dall’ex fidanzato Filippo Turetta lo scorso 11 novembre. La vita di Chiara Gualzetti, invece, è stata spezzata a soli 15 anni, il 27 giugno 2021, dal coetaneo per cui aveva una cotta, nel parco dietro casa all’Abbazia di Monteveglio, in Valsamoggia.

"È stata dura – commenta Vincenzo di rientro dal funerale di Giulia –, ma volevo cogliere l’occasione per abbracciare Gino, il cui dolore io percepisco sulla pelle perché lo vivo anche io ogni giorno. Quando ci siamo stretti, gli ho detto semplicemente: mi dispiace. Lui mi ha riconosciuto, ha capito che condividevamo lo stesso lutto".

I due si sono poi rivisti dopo la cerimonia funebre, al cimitero in cui è stato deposto a riposare il corpo di Giulia. "Ci siamo riabbracciati e salutati con la promessa di rimanere in contatto – prosegue Gualzetti –, di rimanere uniti e di fare qualcosa. Gino è un uomo da ammirare: ha avuto la forza di leggere una lettera di saluto a sua figlia in chiesa, io al suo posto non ci riuscii. Ho pianto tutto il tempo, pensavo a Chiara, sono stato malissimo. Paradossalmente – prosegue il papà affranto – era lui che dava forza a me. Mi ha detto: queste nostre tragedie dobbiamo trasformarle in un punto di forza".

Gualzetti di recente ha creato una piattaforma online dedicata ai parenti delle vittime di femminicidi o delitti efferati per avviare iniziative comuni, tra cui la battaglia per ottenere che gli assassini condannati in via definitiva scontino tutti gli anni della loro pena senza sconti. "Ma non ho parlato al padre di Giulia di questa iniziativa, non era il momento – ha chiarito –, ci saranno altre occasioni. Questa mia battaglia è tutto quello che mi è rimasto ora. Gino ha un’altra figlia per cui combattere, io invece non ho più niente e allora combatto per Chiara, per dare un significato a quello che le è successo e perché non sia stato vano, e per tutte le altre Chiare, sperando non si ripeta mai più quello che è accaduto a mia figlia".

Federica Orlandi