L’abbraccio più dolce a Bologna: Maria e Oleksii divisi dalla guerra. "Riuniti sotto le Torri"

Maria Proshkovska e il marito Oleksii si sono riabbracciati il giorno di San Valentino

Bologna, 16 febbraio 2023 - Fino a poche ore fa Oleksii, 45 anni, era a Kiev. "Finché sei lì – dice – pensi che vivere sotto le bombe sia normale. È quando passi il confine che ti accorgi di aver distorto la realtà: non senti più allarmi, c’è l’acqua calda e puoi mangiare tutto quello che vuoi". È atterrato a Bologna per vedere Maria Proshkovska, sua moglie di 36 anni, e Ilya, il figlio di sette. Le Due Torri sono "la nostra seconda casa. Per noi dire Bologna è come dire felicità", confessa lei. Ad aprile era stato il MamBo ad accogliere Maria, che è un’artista e performer, e Ilya, aprendo per loro la Residenza per artisti Sandra Natali. Ma Oleksii è rimasto in Ucraina. All’inizio della guerra combatteva tra i volontari delle Unità di difesa territoriale di Kiev, ora distribuisce gratuitamente cibo ai bambini rimasti orfani e a tutti quelli che non riescono a procurarsi o permettersi un pasto. "Adesso, di nuovo insieme dopo quasi un anno, ci godiamo ogni minuto, ogni secondo", dicono. Quando Maria pensa al passato la voce le si spezza, gli occhi sono lucidi. "Dodici mesi fa eravamo felici e non lo sapevamo –...