L’abbraccio tra Achille Lauro e la fan. Lei ha 101 anni: "Amo la tua musica"

Ha abbracciato e baciato il suo idolo musicale, Achille Lauro (nella foto), come avrebbe fatto una ragazzina, solo che ha quasi 101 anni (li compie il 25 maggio): la protagonista di questo incontro intergenerazionale all’insegna della musica è Edmea Bulgarelli, ospite della residenza Stella di Carpi, in provincia di Modena, centro per anziani gestito dalla cooperativa sociale Scai. La signora ieri mattina era tra i fan accorsi per salutare il cantante ospite di Radio Bruno. "Sono cresciuta con le voci di Mina e Celentano, ma ho sempre ascoltato anche le novità che arrivano dalle radio", ha raccontato con un sorriso Edmea mentre attendeva Achille Lauro che, una volta arrivato, ha accolto la fan con un affettuoso "è un onore essere qui con te".