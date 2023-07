Labidi ai domiciliari: starà a Cuneo

Ala Abidi è uscito dal carcere: nonostante una condanna a sette anni e mezzo, dopo il patteggiamento in appello (ma sia attende la Cassazione), e altri procedimenti pendenti a suo carico, non ultima la condanna in primo grado dello scorso ottobre per spaccio di cocaina alla Barca, il tunisino di 30 anni che l’11 maggio del 2021 sparò al marocchino Anas K. in via Natali al Pilastro è ora ai domiciliari. Dopo i primi momenti di terrore, Anas se la cavò con una ferita alla spalla.

La scarcerazione di Abidi è stata ottenuta su istanza del suo avvocato di fiducia, Bruno Salernitano, che è riuscito a ottenere l’alleggerimento della misura detentiva facendo leva anche sul comportamento corretto tenuto in carcere dall’imputato e sul fatto che questi sconterà i domiciliari nel Cuneese, dunque lontano dal Pilastro. È stato tenuto conto anche dei due mesi di detenzione in Germania, Paese in cui Ala fuggì dopo il tentato omicidio. Lì lo catturarono in un blitz congiunto gli agenti della polizia italiana e tedesca e dell’Interpol, dopo il mandato d’arresto europeo. Il fratello Dhia, accusato di concorso e di lesioni alla vittima, per la rissa avvenuta qualche ora prima della sparatoria, è stato condannato a sei anni.

f. o.