L’abilità di vivere con lentezza conquista il Mast

E’ una lode alla lentezza a vincere la settima edizione del Mast Photography Grant on Industry and Work. ’In Praise of Slowness’ è infatti il progetto fotografico con cui Hicham Gardaf, nato a Tangeri nel 1989, ha voluto rappresentare il contrasto tra la parte prospera, e in espansione della sua città e il fascino antico del suo centro storico, con l’ombra fresca alla base delle mura che ne marcano il perimetro, il passo lento e riflessivo delle persone e dei venditori ambulanti. Il vincitore è stato annunciato ieri mattina al Mast e con lui sono arrivati anche gli altri finalisti, le cui opere costruiscono la mostra inaugurata proprio ieri che si potrà vedere fino al primo maggio. Menzione speciale per Lebohang Kganye di Johannesburg, artista trentatreenne e autrice di un lavoro che non è solo fotografico. In ’Keep the Light Faithfully’ sono stati da lei fotografati vari personaggi, poi trasformati in sagome di cartone, in ambientazioni valorizzate da un’illuminazione teatrale (foto). Quelli di Kganye sono teatrini delle ombre che aggiungono a una ricerca contemporanea, una poesia d’altri tempi. Il lavoro di Farah Al Qasimi, nata ad Abu Dhabi nel 1991 con studi alla Yale University, si concentra sulla grande comunità araba di Dearborn, nel Michigan, città originaria della Ford Motor Company, che mostra un carattere ibrido ed è espressione della cultura araba e statunitense. Al Qasimi ha esplorato la città giorno e notte, studiandone i ritmi, la topografia e il sistema culturale, e ha creato una sorta di amalgama tra gli scorci di vita autentici della città e la sua dimensione più patinata. La greca Mavropoulou, 34 anni, inserisce una serie di richieste testuali in un algoritmo di conversione del testo in immagini. L’intelligenza artificiale è la sua destinazione di ricerca e le immagine esposte scaturiscono inizialmente da una macchina, ma sono poi elaborate dall’artista che le moltiplica, e con un gioco di specchi le rende un’opera affascinante quanto una pala d’altare. E’ infine radicale l’opera di Salvatore Vitale, perché evoca al tempo stesso le atmosfere di un laboratorio, di uno studio televisivo e di un luogo che è stato teatro di disordini. L’artista siciliano ha lavorato vicino a Johannesburg, nella zona grigia tra gig economy e corsa all’oro, dove l’oro sono dati informatici o materie prime da estrarre.

b. c.