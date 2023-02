L’abito di Chiara Ferragni al Carnevale di Persiceto

Un bel sole ha baciato la prima giornata di Carnevale di Persiceto. La centrale piazza del Popolo ha ospitato la 149a edizione del Carnevale storico persicetano con gli attesi spilli di ben dieci carri, più le mascherate singole e di gruppo. Colorate scenografie, sofisticati movimenti meccanici, inaspettate trasformazioni ed esplosioni di luci e colori hanno fatto sorridere ed emozionare i tanti spettatori. Nella frazione di San Matteo della Decima si è tenuta invece la 133a edizione dell’omonimo Carnevale che ha visto filare nove carri di grandi dimensioni introdotti dalle famose zirudelle. Dopo il discorso della Corona pronunciato da Re Bertoldo, rigorosamente in dialetto persicetano, e dopo il saluto del veterano del Carnevale storico di San Giovanni, Santón (che a 97 anni anima ancora i corsi mascherati), ben sedici società, tra cui dieci carri, due mascherate singole e quattro di gruppo, hanno dato vita al 149° Carnevale storico Persicetano, sfilando per le vie del centro storico di Persiceto ed eseguendo il tradizionale Spillo, "al Spèl", nella centrale piazza del Popolo, davanti all’affollata tribuna di spettatori e alla giuria (quest’ultima segreta e nascosta dentro al Palazzo del Municipio). Appuntamento alla prossima domenica, 19 febbraio, per rivedere tutti i carri e scoprire i vincitori dei due carnevali.

z.p.